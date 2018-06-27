САП розслідує ймовірну фальсифікацію детективом НАБУ доказів у "бурштиновій справі"

"З повідомлень у ЗМІ стало відомо про відкриття Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою кримінального провадження на підставі заяви Максима Полякова за фактом ймовірної фальсифікації детективом Бюро доказів у так званій "бурштиновій справі". Згідно з ЄРДР, подібні відомості дійсно були внесені нещодавно з ініціативи САП. Наголошуємо, що прокурори САП як процесуальні керівники супроводжували розслідування "бурштинової справи" на всіх етапах; разом із детективами проводили аналіз зібраної доказової бази перед відкриттям матеріалів провадження для ознайомлення стороні захисту, а отже несуть за неї рівноцінну відповідальність", - йдеться у повідомленні.



Зазначено, що стенограма розмови Борислава Розенблата і Максима Полякова, у достовірності якої сумнівається Поляков, є коректною.



"Її достовірність та повну відповідність аудіозапису, колеги із САП можуть легко підтвердити, призначивши додаткову експертизу", - зазначають у НАБУ.



Нагадаємо, Солом’янський районний суд Києва розгляне клопотання САП та НАБУ про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у "бурштиновій справі", де фігурують народні депутати Борислав Розенблат та Максим Поляков.



