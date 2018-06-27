САП расследует возможную фальсификацию детективом НАБУ доказательств по "янтарному делу"

"Из сообщений в СМИ стало известно об открытии Специализированной антикоррупционной прокуратурой уголовного производства на основании заявления Максима Полякова по факту возможной фальсификации детективом Бюро доказательств в так называемом "янтарному делу". Согласно ЕРДР, подобные сведения действительно были внесены недавно по инициативе САП. Подчеркиваем, что прокуроры САП как процессуальные руководители сопровождали расследование "янтарного дела" на всех этапах; вместе с детективами проводили анализ собранной доказательной базы перед открытием материала в производство для ознакомления стороне защиты, а следовательно несут равноценную ответственность ", - говорится в сообщении.



Отмечено, что стенограмма разговора Борислава Розенблатта и Максима Полякова, в достоверности которой сомневается Поляков, является корректной.



"Ее достоверность и полное соответствие аудиозаписи, коллеги из САП могут легко подтвердить, назначив дополнительную экспертизу", - отмечают в НАБУ.



Напомним, Соломенский районный суд Киева рассмотрит ходатайство САП и НАБУ об установлении срока для ознакомления с материалами досудебного расследования по "янтарному делу", где фигурируют народные депутаты Борислав Розенблат и Максим Поляков.



