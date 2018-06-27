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САП расследует возможную фальсификацию детективом НАБУ доказательств по "янтарному делу"

САП расследует возможную фальсификацию детективом НАБУ доказательств по "янтарному делу"

Киев  •  УНН

 • 9748 просмотра

КИЕВ. 27 июня. УНН. Специализированная антикоррупционная прокуратура расследует возможную фальсификацию доказательств по "янтарной делу". НАБУ уверяет, что все доказательства являются законными и исчерпывающими. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

"Из сообщений в СМИ стало известно об открытии Специализированной антикоррупционной прокуратурой уголовного производства на основании заявления Максима Полякова по факту возможной фальсификации детективом Бюро доказательств в так называемом "янтарному делу". Согласно ЕРДР, подобные сведения действительно были внесены недавно по инициативе САП. Подчеркиваем, что прокуроры САП как процессуальные руководители сопровождали расследование "янтарного дела" на всех этапах; вместе с детективами проводили анализ собранной доказательной базы перед открытием материала в производство для ознакомления стороне защиты, а следовательно несут равноценную ответственность ", - говорится в сообщении.

Отмечено, что стенограмма разговора Борислава Розенблатта и Максима Полякова, в достоверности которой сомневается Поляков, является корректной.

"Ее достоверность и полное соответствие аудиозаписи, коллеги из САП могут легко подтвердить, назначив дополнительную экспертизу", - отмечают в НАБУ.

Напомним, Соломенский районный суд Киева рассмотрит ходатайство САП и НАБУ об установлении срока для ознакомления с материалами досудебного расследования по "янтарному делу", где фигурируют народные депутаты Борислав Розенблат и Максим Поляков.

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