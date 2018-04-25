САП проситиме суд обрати арешт з можливістю внесення 140 тис. грн застави для столичного судді

За його словами, прокуратура клопотатиме про застосування арешту з можливістю внесення застави для судді.



"Ми просимо заставу до 140 тис. грн, тобто в межах 80 прожиткових мінімумів. Але суд може дати і менше", - сказав він.



С.Козачина також повідомив, що клопотання про обрання запобіжного заходу вони вже подали до Солом’янського райсуду.



“Подання внесено у Солом’янський суд, а коли воно буде розглядатися, це залежить не від нас. Вони отримають рішення ВРП і будуть вирішувати з приводу засідання”, - уточнив він.



На уточнення журналістів про те, чи може засідання відбутися завтра, прокурор сказав: “Завтра о 7 ранку спливає 60 годин з моменту затримання судді. І я думаю, що ми маємо до того часу зайти в суд, тобто привезти затриманого до суду”.

Він також додав, що завтра ввечері спливає 72 години з моменту затримання судді.



Як повідомляв УНН, ВРП надала дозвіл на арешт судді Голосіївського райсуду, затриманого на отриманні хабара.



24 квітня НАБУ разом із СБУ під процесуальним керівництвом САП викрили суддю Голосіївського районного суду Києва у момент отримання частини хабара у тисячу доларів.

Згодом йому повідомили про підозру за статтею “отримання неправомірної вигоди”.

У САП повідомили, що під час затримання у судді виявили незареєстрований бойовий пістолет.