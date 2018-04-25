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САП будет просить суд избрать арест с возможностью внесения 140 тыс. грн залога для столичного судьи

Киев • УНН

 • 10080 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Специализированная антикоррупционная прокуратура будет просить суд избрать судье Голосеевского районного суда столицы Андрею Новаку, подозреваемому в получении взятки, меру пресечения в виде содержания под стражей и в качестве альтернативы определить залог в размере до 140 тыс. грн. Об этом сегодня сказал журналистам прокурор САП Сергей Козачина, передает УНН.

САП будет просить суд избрать арест с возможностью внесения 140 тыс. грн залога для столичного судьи

По его словам, прокуратура будет ходатайствовать о применении ареста с возможностью внесения залога для судьи.

"Мы просим залог в 140 тыс. грн, то есть в пределах 80 прожиточных минимумов. Но суд может дать и меньше", - сказал он.

С.Козачина также сообщил, что ходатайство об избрании меры пресечения они уже подали в Соломенский райсуд.

"Представление внесено в Соломенский суд, а когда оно будет рассматриваться, это зависит не от нас. Они получат решение ВСП и будут решать по поводу заседания ", - уточнил он.

На уточнение журналистов о том, может ли заседание состояться завтра, прокурор сказал: "Завтра в 7 утра истекает 60 часов с момента задержания судьи. И я думаю, что мы должны к тому времени зайти в суд, то есть привезти задержанного в суд".
Он также добавил, что завтра вечером истекает 72 часа с момента задержания судьи.

Как сообщал УНН, ВРУ дала разрешение на арест судьи Голосеевского райсуда, задержанного при получении взятки.

24 апреля НАБУ вместе с СБУ под процессуальным руководством САП разоблачили судью Голосеевского районного суда Киева в момент получения части взятки в тысячу долларов.

Впоследствии ему сообщили о подозрении по статье " получение неправомерной выгоды" .

В САП сообщили, что при задержании у судьи обнаружили н езареестрований боевой пистолет.

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