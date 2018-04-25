САП будет просить суд избрать арест с возможностью внесения 140 тыс. грн залога для столичного судьи
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Специализированная антикоррупционная прокуратура будет просить суд избрать судье Голосеевского районного суда столицы Андрею Новаку, подозреваемому в получении взятки, меру пресечения в виде содержания под стражей и в качестве альтернативы определить залог в размере до 140 тыс. грн. Об этом сегодня сказал журналистам прокурор САП Сергей Козачина, передает УНН.
По его словам, прокуратура будет ходатайствовать о применении ареста с возможностью внесения залога для судьи.
"Мы просим залог в 140 тыс. грн, то есть в пределах 80 прожиточных минимумов. Но суд может дать и меньше", - сказал он.
С.Козачина также сообщил, что ходатайство об избрании меры пресечения они уже подали в Соломенский райсуд.
"Представление внесено в Соломенский суд, а когда оно будет рассматриваться, это зависит не от нас. Они получат решение ВСП и будут решать по поводу заседания ", - уточнил он.
На уточнение журналистов о том, может ли заседание состояться завтра, прокурор сказал: "Завтра в 7 утра истекает 60 часов с момента задержания судьи. И я думаю, что мы должны к тому времени зайти в суд, то есть привезти задержанного в суд".
Он также добавил, что завтра вечером истекает 72 часа с момента задержания судьи.
Как сообщал УНН, ВРУ дала разрешение на арест судьи Голосеевского райсуда, задержанного при получении взятки.
24 апреля НАБУ вместе с СБУ под процессуальным руководством САП разоблачили судью Голосеевского районного суда Киева в момент получения части взятки в тысячу долларов.
Впоследствии ему сообщили о подозрении по статье " получение неправомерной выгоды" .
В САП сообщили, что при задержании у судьи обнаружили н езареестрований боевой пистолет.