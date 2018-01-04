САП передала в суд обвинувальний акт щодо екс-посадовця ДПЗКУ
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Спеціалізована антикорупційна прокуратура передала до суду обвинувальний акт щодо колишнього посадовця ПАТ “Державна продовольчо-зернова корпорація України” за обвинуваченням у зловживанні службовим становищем і прийняття обіцянки хабара, передає УНН з посиланням на повідомлення САП у Facebook.
“4 січня 2018 року прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури скерували обвинувальний акт до суду”, — зазначили у САП.
У прокуратура повідомили, що обвинуваченому інкримінується вчинення злочинів, передбачених ч.2 ст.364 та ч.4 ст.368 ККУ, внаслідок цього державі завдано збитків на суму понад 1,6 млрд грн.
За даними слідства, екс-посадовець ПАТ “ДПЗКУ” впродовж липня — жовтня 2014 року організував підготовку та укладення зовнішньоекономічних контрактів про продаж сільськогосподарської продукції іноземним суб’єктам господарювання. За дану “послугу” він планував отримати неправомірну вигоду в розмірі понад 660 тис. дол.
Через укладені контракти державній компанії завдано збитків на суму понад 1,6 млрд гривень у вигляді неоплати проданої ПАТ “ДПЗКУ” сільськогосподарської продукції у розмірі понад 1,55 млрд грн. та внаслідок заниження ціни товару за контрактами на суму понад 45 млн грн.
У разі визнання винуватості особи у суді їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років та позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років з конфіскацією майна.
Нагадаємо, у січні 2017 року детективи Національного антикорупційного бюро України затримали одного з колишніх керівників ПАТ “Державна продовольча зернова корпорація” (ДПЗКУ) та представника міжнародного зернотрейдера за підозрою у завданні збитків ДПЗКУ на суму понад 60 млн доларів.
Також нагадаємо, що у вересні минулого року у ДПЗКУ уряд змінив керівництво. Без конкурсу та з порушенням процедури на посаду в.о. голови ДПЗКУ було призначено Дмитра Гавриша. Вказана особа раніше у корпорації не працювала, проте мала досвід роботи на підприємствах екс-регіонала В.Продівуса. З часу призначення Гавриша, за даними ЗМІ, у ДПЗКУ активізувалися процеси відчуження майна корпорації на користь майже збанкрутілої ДАК "Хліб Україна". Також, спостерігається погіршення відносин із китайськими партнерами, які у 2012 році надали ДПЗКУ півторамільярдний кредит під держгарантії.