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САП передала в суд обвинительный акт в отношении экс-чиновника ГПЗКУ

Киев • УНН

 • 9410 просмотра

КИЕВ. 4 января. УНН. Специализированная антикоррупционная прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении бывшего чиновника ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" по обвинению в злоупотреблении служебным положением и принятия обещания взятки, передает УНН со ссылкой на сообщение САП в Facebook.

САП передала в суд обвинительный акт в отношении экс-чиновника ГПЗКУ

“4 января 2018 года прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры направили обвинительный акт в суд”, — отметили в САП.

В прокуратуре сообщили, что обвиняемому инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч.2 ст.364 и ч.4 ст.368 УК, вследствие этого государству нанесен ущерб на сумму более 1,6 млрд грн.

По данным следствия, экс-чиновник ПАО “ГПЗКУ” за июль — октябрь 2014 года организовал подготовку и заключение внешнеэкономических контрактов о продаже сельскохозяйственной продукции иностранным субъектам хозяйствования. За данную “услугу” он планировал получить неправомерную выгоду в размере более 660 тыс. долл.

Из-за заключенных контрактов государственной компании нанесен ущерб на сумму более 1,6 млрд гривен в виде неоплаты проданной ПАО “ГПЗКУ” сельскохозяйственной продукции в размере более 1,55 млрд грн и в результате занижения цены товара по контрактам на сумму более 45 млн грн.

В случае признания виновности лица в суде ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет и лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

Напомним, в январе 2017 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали одного из бывших руководителей ПАО “Государственная продовольственная зерновая корпорация” (ГПЗКУ) и представителя международного зернотрейдера по подозрению в нанесении ущерба ГПЗКУ на сумму более 60 млн долларов.

Также напомним, что в сентябре прошлого года в ГПЗКУ правительство изменило руководство. Без конкурса и с нарушением процедуры на должность и.о. председателя ГПЗКУ был назначен Дмитрий Гавриш. Указанное лицо ранее в корпорации не работало, но имело опыт работы на предприятиях экс-регионала В.Продивуса. С момента назначения Гавриша, по данным СМИ, в ГПЗКУ активизировались процессы отчуждения имущества корпорации в пользу почти обанкротившейся ГАК “Хлеб Украины”. Также, наблюдается ухудшение отношений с китайскими партнерами, которые в 2012 году предоставили ГПЗКУ полуторамиллиардный кредит под госгарантии.

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