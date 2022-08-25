Санкції не стали на заваді: Південна Корея підписала контракт на 2,25 млрд дол із російською атомною компанією
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Південна Корея підписала контракт на суму 2,25 млрд доларів з російською державною атомною енергетичною компанією на постачання компонентів і будівництво машинних відділень для першої атомної електростанції Єгипту. Про це УНН пише з посиланням на АР.
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Південнокорейці вітали цю угоду як тріумф для своєї ядерної енергетики, хоча їхні американські союзники просувають кампанію економічного тиску, щоб ізолювати росію через її війну з Україною.
Південнокорейські офіційні особи заявили, що зі США заздалегідь консультувалися з приводу угоди і що технології Сеула для проекту не суперечитимуть міжнародним санкціям проти росії.
За даними канцелярії президента і міністерства торгівлі Південної Кореї, державна компанія Korea Hydro and Nuclear Power отримала субпідряд від російського "Атомбудекспорту" на постачання певних матеріалів та обладнання, а також на будівництво машинних відділень та інших споруд на станції в Єгипті.
"Атомбудекспор"т, також званий ASE, є дочірньою компанією "Росатома", державного російського ядерного конгломерату.
Компанія має контракт з Єгиптом на постачання чотирьох реакторів потужністю 1200 мегават до 2030 року. Частина проекту Korea Hydro and Nuclear Power розрахована на період із 2023 по 2029 рік.