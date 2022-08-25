Санкции не помешали: Южная Корея подписала контракт на 2,25 млрд долл с российской атомной компанией
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Южная Корея подписала контракт на сумму 2,25 млрд долларов с российской государственной атомной энергетической компанией на поставку компонентов и строительство машинных отделений для первой атомной электростанции Египта. Об этом УНН пишет со ссылкой на АР.
Детали
Южнокорейцы приветствовали это соглашение как триумф для своей ядерной энергетики, хотя их американские союзники продвигают кампанию экономического давления, чтобы изолировать россию из-за ее войны с Украиной.
Южнокорейские официальные лица заявили, что с США заранее консультировались по соглашению и что технологии Сеула для проекта не будут противоречить международным санкциям против россии.
По данным канцелярии президента и министерства торговли Южной Кореи, государственная компания Korea Hydro and Nuclear Power получила субподряд от российского "Атомстройэкспорта" на поставку определенных материалов и оборудования, а также на строительство машинных отделений и других сооружений на станции в Египте.
"Атомстройэкспорт", также называемый ASE, является дочерней компанией "Росатома", государственного российского ядерного конгломерата.
Компания имеет контракт с Египтом на поставку четырех реакторов мощностью 1200 мегаватт до 2030 года. Часть проекта Korea Hydro and Nuclear Power рассчитана на период с 2023 по 2029 год.