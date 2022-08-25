Санкции не помешали: Южная Корея подписала контракт на 2,25 млрд долл с российской атомной компанией

Детали

Южнокорейцы приветствовали это соглашение как триумф для своей ядерной энергетики, хотя их американские союзники продвигают кампанию экономического давления, чтобы изолировать россию из-за ее войны с Украиной.

Южнокорейские официальные лица заявили, что с США заранее консультировались по соглашению и что технологии Сеула для проекта не будут противоречить международным санкциям против россии.

По данным канцелярии президента и министерства торговли Южной Кореи, государственная компания Korea Hydro and Nuclear Power получила субподряд от российского "Атомстройэкспорта" на поставку определенных материалов и оборудования, а также на строительство машинных отделений и других сооружений на станции в Египте.

"Атомстройэкспорт", также называемый ASE, является дочерней компанией "Росатома", государственного российского ядерного конгломерата.

Компания имеет контракт с Египтом на поставку четырех реакторов мощностью 1200 мегаватт до 2030 года. Часть проекта Korea Hydro and Nuclear Power рассчитана на период с 2023 по 2029 год.