"Сан-Паулу" орендував футболіста "Шахтаря" В.Нема
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Футбольні клуби “Шахтар” і “Сан-Паулу” (Бразилія) досягли домовленості щодо оренди півзахисника Веллінгтона Нема. Про це інформує УНН з посиланням на сайт “гірників”.
Угода між футболістом та “Сан-Паулу” розрахована на один рік.
У поточному сезоні бразилець провів у складі “помаранчево-чорних” 11 поєдинків, але тільки в 2 виходив з перших хвилин.
Зазначимо, що В.Нем перейшов в “Шахтар” зі стану іншого представника Бразилії ФК “Флуміненсе” в 2013 році за 9 мільйонів євро.
Нагадаємо, що після 34 турів чемпіонату Бразилії “Сан-Паулу” здобув 45 очок і зайняв 12-й рядок в турнірній таблиці.
Як повідомляв УНН, “Шахтар” продовжив співпрацю із Дентіньо, підписавши контракт з гравцем терміном в п’ять років.