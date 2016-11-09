"Сан-Паулу" арендовал футболиста "Шахтера" В.Нема
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Футбольные клубы "Шахтер" и "Сан-Паулу" (Бразилия) достигли договоренности об аренде полузащитника Веллингтона Нема. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт "горняков".
Соглашение между футболистом и "Сан-Паулу" рассчитано на один год.
В текущем сезоне бразилец провел в составе "оранжево-черных" 11 матчей, но только в 2 выходил с первых минут.
Отметим, что В.Нема перешел в "Шахтер" из состояния другого представителя Бразилии ФК "Флуминенсе" в 2013 году за 90 млн евро.
Напомним, что после 34 туров чемпионата Бразилии "Сан-Паулу" получил 45 очков и занял 12-ю строчку в турнирной таблице.
Как сообщал УНН, "Шахтер" продолжил сотрудничество с Дентиньо, подписав контракт с игроком сроком в пять лет.