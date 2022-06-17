Сам хід історії обрав час: Зеленський прокоментував запровадження візового режиму для рф
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. Ніхто не визначав момент запровадження візового режиму для росіян спеціально. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні в п'ятницю, пише УНН.
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«Цікаво, до речі, як сам хід історії обирає час для вагомих рішень: уряд України сьогодні ж скасував дію угоди про безвізовий режим з російською федерацією. Тепер з 1 липня працюватиме візовий режим»,- сказав Президент.
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На його думку, важко переоцінити символізм того, що це відбулося саме сьогодні.
«Але ніхто не визначав момент спеціально. Це і є хід історії. росія сама зробила все, щоб зруйнувати будь-які зв'язки з Україною. Ну а ми робимо все, щоб якнайсильнішими були наші звʼязки з Європою», - додав він.
Нагадаємо
Так, сьогодні Уряд України на виконання доручення Президента ухвалив рішення про припинення дії угоди з рф про безвізовий режим.
Крім того, сьогодні Європейська комісія рекомендувала надати Україні статусу кандидата в ЄС.