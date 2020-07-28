"Сакраменто" українського центрового здобуло перемогу перед рестартом сезону НБА
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. “Сакраменто Кінгс” центрового збірної України Олексія Леня провів третій контрольний поєдинок перед відновленням сезону НБА. Суперником став “Лос-Анджелес Кліпперс”, передає кореспондент УНН.
Рахунок у грі відкрив форвард “Кінгс” Кент Бейзмор. Йому відповів трьома триочковими Пол Джордж — 11:5 на користь “парусників”. Надалі “парусники” впевнено лідирували, а в третій чверті мали перевагу в 15 очок.
У заключній 12-хвилинці “Кліпперс” виступали резервним складом, що дозволило “Кінгс” вирвати позитивний результат — 106:102.
У переможців серб Богдан Богданович набрав 21 пункт, 17 додав Бадді Хілд. За “Кліпперс” 19 очками відзначився Пол Джордж, 18 у Маркуса Морріса, 17 у Кавая Леонарда.
Зауважимо, що українець Олексій Лень провів весь матч на лаві для запасних.