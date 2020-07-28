"Сакраменто" украинского центрового одержало победу перед рестартом сезона НБА
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. “Сакраменто Кингз” центрового сборной Украины Алексея Леня провел третий контрольный поединок перед восстановлением сезона НБА. Соперником стал “Лос-Анджелес Клипперс”, передает корреспондент УНН.
Счет в игре открыл форвард “Кингс” Кент Бейзмор. Ему ответил тремя трехочковимы Пол Джордж — 11:5 в пользу “парусников”. В дальнейшем “парусники” уверенно лидировали, а в третьей четверти имели преимущество в 15 очков.
В заключительной 12-минутке “Клипперс” выступали резервным составом, что позволило “Кингс” вырвать положительный результат — 106:102.
У победителей серб Богдан Богданович набрал 21 пункт, 17 добавил Бадди Хилд. За “Клипперс” 19 очками отметился Пол Джордж, 18 у Маркуса Морриса, 17 у Кавая Леонарда.
Заметим, что украинец Алексей Лень провел весь матч на скамейке запасных.