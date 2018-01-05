Саакашвілі назвав незаконним вирок, винесений йому судом Грузії
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Колишній президент Грузії, екс-голова Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі назвав незаконним вирок грузинського суду, яким його заочно засуджено до 3 років позбавлення волі. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Вирок” грузинського суду, що знаходиться під повним контролем найбільшого приватного акціонера Газпрому Іванішвілі, відносно мене — повністю незаконний і суперечить всім міжнародним, національним нормам та здоровому глузду“, — написав М.Саакашвілі.
За його словами, “судити президента за використання права на помилування (яке я використовував стосовно 133 колишніх військовослужбовців), яке ніяк не обмежене, говорить про повністю політичний характер цього процесу”.
“Це також говорить про те, що грузинська влада не знайшла на мене за 5 років нічого істотного: ані жодних фактів корупції, ані інших правопорушень”, — зазначив М.Саакашвілі.
Як повідомляв УНН, суд в Тбілісі засудив екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі до трьох років позбавлення волі. Саакашвілі було пред’явлено обвинувачення за статтею “зловживання службовими повноваженнями” у справі Сандро Гиргвліані.
Згідно з грузинським слідством, М.Саакашвілі незаконно пообіцяв тодішньому керівнику Департаменту конституційної безпеки (ДКБ) Дате Ахалая, що помилує засуджених за вбивство Сандро Гиргвліані і потім вже в обхід Комісії з помилування помилував Геронтія Аланія, Михайла Бібілурідзе, Автанділа Апциаурі і Олександра Гачава, створивши правовий важіль для умовно-дострокового звільнення засуджених.
Відзначимо, цей вирок створює підстави для екстрадиції М.Саакашвілі в Грузію.