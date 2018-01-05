Саакашвили назвал незаконным приговор, вынесенный ему судом Грузии

“Приговор” грузинского суда, который находится под полным контролем крупнейшего частного акционера Газпрома Иванишвили, в отношении меня — полностью незаконной и противоречит всем международным, национальным нормам и здравому смыслу“, — написал М.Саакашвили.

По его словам, “судить президента за использование права на помилование (которое я использовал в отношении 133 бывших военнослужащих), которое никак не ограничен, говорит о полностью политический характер этого процесса”.

“Это также говорит о том, что грузинские власти не нашла на меня за 5 лет ничего существенного: ни каких фактов коррупции, ни других правонарушений”, — отметил М.Саакашвили.

Как сообщал УНН, суд в Тбилиси приговорил экс-президента Грузии Саакашвили до трех лет лишения свободы. Саакашвили было предъявлено обвинение по статье “злоупотребление должностными полномочиями” по делу Сандро Гиргвлиани.

Согласно грузинским следствием, М.Саакашвили незаконно пообещал тогдашнему руководителю Департамента конституционной безопасности (ДКБ) Дате Ахалая, что помилует осужденных за убийство Сандро Гиргвлиани и потом уже в обход Комиссии по помилованию помиловал Геронтия Алания, Михаила Бибилуридзе, Автандила Апциаури и Александра Гачава, создав правовой рычаг для условно-досрочного освобождения осужденных.

Отметим, этот приговор создает основания для экстрадиции М.Саакашвили в Грузию.