Саакашвілі дозволили залишитись в Україні ще на три місяці

"...видали мені довідку про продовження терміну законного перебування в Україні ще на три місяці... Одночасно залишається загроза - СБУ отримало ухвалу по обшуку моєї квартири та службових приміщень у справі про державний переворот. Стеження за мною і моїми найближчими соратниками в останні дні, на око, подвоїлося", - написав Саакашвілі.

Раніше Окружний адміністративний суд міста Києва призначив на 30 листопада розгляд позову Міхеіла Саакашвілі до Державної міграційної служби України.

Нагадаємо, за повідомленням Державної міграційної служби, грузинський політик Міхеіл Саакашвілі ігнорує питання врегулювання свого правового статусу в Україні.

Як повідомляв УНН, за словами Генерального прокурора України Юрія Луценка, наразі немає жодних обставин, які заважають депортації або екстрадиції грузинського політика Міхеіла Саакашвілі до Грузії.