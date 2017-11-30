Саакашвили позволили остаться в Украине еще на три месяца

"... выдали мне справку о продлении срока законного пребывания в Украине еще на три месяца ... Одновременно остается угроза - СБУ получило решение по обыску моей квартиры и служебных помещений в деле о государственном перевороте. Слежка за мной и моими ближайшими соратниками в последние дни, на глаз, удвоилась", - написал Саакашвили.

Ранее Окружной административный суд города Киева назначил на 30 ноября рассмотрения иска Саакашвили к Государственной миграционной службе Украины.

Напомним, по сообщению Государственной миграционной службы, грузинский политик Саакашвили игнорирует вопрос урегулирования своего правового статуса в Украине.

Как сообщал УНН, по словам Генерального прокурора Украины Юрия Луценко, пока нет каких обстоятельствах, которые мешают депортации или экстрадиции грузинского политика Саакашвили в Грузии.