Саакашвили позволили остаться в Украине еще на три месяца
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Государственная миграционная служба Украины продлила на 3 месяца разрешение на пребывание в Украине экс-президенту Грузии Михеилу Саакашвилли. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
"... выдали мне справку о продлении срока законного пребывания в Украине еще на три месяца ... Одновременно остается угроза - СБУ получило решение по обыску моей квартиры и служебных помещений в деле о государственном перевороте. Слежка за мной и моими ближайшими соратниками в последние дни, на глаз, удвоилась", - написал Саакашвили.
Ранее Окружной административный суд города Киева назначил на 30 ноября рассмотрения иска Саакашвили к Государственной миграционной службе Украины.
Напомним, по сообщению Государственной миграционной службы, грузинский политик Саакашвили игнорирует вопрос урегулирования своего правового статуса в Украине.
Как сообщал УНН, по словам Генерального прокурора Украины Юрия Луценко, пока нет каких обстоятельствах, которые мешают депортации или экстрадиции грузинского политика Саакашвили в Грузии.