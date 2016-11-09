С.Стаховський вийшов у другий раунд тенісних змагань в Братиславі
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Український тенісист Сергій Стаховський успішно стартував на турнірі категорії челленджер з призовим фондом у 85 000 євро “Peugeot Slovak Open”, що відбувається в Братиславі (Словаччина), інформує УНН з посиланням на Тенісний портал України.
У матчі першого раунду киянин обіграв сьому ракетку турніру Лукаша Лацко зі Словаччини — 7:5, 7:6 (4).
Поєдинок тривав 1 годину 29 хвилин. На рахунку киянина 18 ейсів.
Зазначається, що наступним суперником українця стане Денис Істомін з Узбекистану.
Додамо, що друга ракетка України Ілля Марченко (2 сіяний) після перемоги у першому поєдинку, зазнав поразки у другому колі від канадця Вашека Поспішила — 6:7 (3), 4:6.
Як повідомляв УНН, С.Стаховський поступився в першому раунді змагань категорії челленджер “Bauer Watertechnology Cup 2016”.