С.Стаховский вышел во второй раунд теннисных соревнований в Братиславе

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Украинский теннисист Сергей Стаховский успешно стартовал на турнире категории челленджер с призовым фондом в 85 000 евро "Peugeot Slovak Open", который проходит в Братиславе (Словакия), информирует УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.