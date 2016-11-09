С.Стаховский вышел во второй раунд теннисных соревнований в Братиславе
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Украинский теннисист Сергей Стаховский успешно стартовал на турнире категории челленджер с призовым фондом в 85 000 евро "Peugeot Slovak Open", который проходит в Братиславе (Словакия), информирует УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.
В матче первого раунда киевлянин обыграл седьмую ракетку турнира Лукаша Лацко из Словакии - 7: 5, 7: 6 (4).
Поединок длился 1час 29 минут. На счету киевлянина 18 эйсов.
Отмечается, что следующим соперником украинца станет Денис Истомин из Узбекистана.
Добавим, что вторая ракетка Украины Илья Марченко (2 сеяный) после победы в первом поединке, потерпел поражение во втором круге от канадца Вашека Поспишила - 6: 7 (3), 4: 6.
Как сообщал УНН, С.Стаховський уступил в первом раунде соревнований категории челленджер "Bauer Watertechnology Cup 2016".