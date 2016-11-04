С.Полторак відвідав військову частину у Кропивницькому

Зокрема, міністр відвідав в/ч 2336 (3-й полк) у Кропивницькому. Тут С.Полторака очікували о 9:00, проте прибув міністр значно пізніше — близько 11:00.

На плацу військової частини відбулись урочисті заходи. С.Полторак вручив військовослужбовцям понад 20 нагрудних знаків і нагород, 5 наручних годинників, грошові сертифікати, кожен на суму 10 тис. грн та 2 одиниці іменної зброї.