С.Полторак посетил военную часть в Кропивницком

В частности, министр посетил в/ч 2336 (3-й полк) в Кропивницком. Здесь С.Полторака ожидали в 9:00, однако прибыл министр значительно позже - около 11:00.

На плацу воинской части состоялись торжественные мероприятия. С.Полторак вручил военнослужащим более 20 нагрудных знаков и наград, 5 наручных часов, денежные сертификаты, каждый на сумму 10 тыс. грн и 2 единицы именного оружия.