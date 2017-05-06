Рятувальники попередили про підвищення рівнів води в річках
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. У річках Прут і Сірет через очікувані опади підніметься рівень води. Про це УНН повідомляє із посиланням на прес-службу ДСНС України.
“За даними Укргідрометцентру, у зв’язку з очiкуваними опадами, 6-8 травня на рiчках басейнiв Прута та Сiрету, очiкується підвищення рівнів води на 0,2-0,7 м над рiвнями 6 травня на 8 год, без негативних наслідків”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні, 6 травня, в Україні переважатиме мінлива хмарність, опадів не очікується, тільки місцями невеликий дощ.
Так, дощ очікують в Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській та Волинській областях, місцями з грозою; на решті — території без опадів.
Вітер очікується змінних напрямків, зі швидкістю 3-8 м/с.
Температура вдень встановиться на рівні 20-25° тепла, в Карпатах та на Прикарпатті місцями — 13-18°.