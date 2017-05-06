Спасатели предупредили о повышении уровня воды в реках
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. В реках Прут и Сирет из-за ожидаемых осадков поднимется уровень воды. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
“По данным Укргидрометцентра, в связи с ожидаемыми осадками, 6-8 мая на реках бассейнов Прута и Сирет, ожидается повышение уровней воды на 0,2-0,7 м над уровнями 6 мая на 8 часов, без негативных последствий”, — говорится в сообщении.
Напомним, сегодня, 6 мая, в Украине будет преобладать переменная облачность, осадков не ожидается, только местами небольшой дождь.
Так, дождь ожидают в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Волынской областях, местами с грозой; на остальных территориях — без осадков.
Ветер ожидается переменных направлений, со скоростью 3-8 м/с.
Температура установится на уровне 20-25° тепла, в Карпатах и Прикарпатье местами — 13-18°.