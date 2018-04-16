Рятувальники перевіряють інформацію про падіння літака на Прикарпатті
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Рятувальники Івано-Франківської області перевіряють інформацію про ймовірне падіння літака на Прикарпатті. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі ДСНС України в Івано-Франківській області.
"Вчора, 15 квітня, ми отримали інформацію від місцевого жителя про те, що на Прикарпаті в районі села Микуличин ймовірно впав літак. Наразі проводяться пошукові роботи, інформація перевіряється", - повідомили рятувальники.
Як повідомляв УНН, два невеликі літаки зіткнулися в Німеччині, щонайменше двоє людей загинули.