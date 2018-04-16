Спасатели проверяют информацию о падении самолета на Прикарпатье

"Вчера, 15 апреля, мы получили информацию от местного жителя о том, что на Прикарпатье в районе села Микуличин вероятно упал самолет. В настоящее время проводятся поисковые работы, информация проверяется", - сообщили спасатели.

Как сообщал УНН, два небольших самолета столкнулись в Германии, по меньшей мере два человека погибли.