Рятувальники опублікували відео підриву льодового затору на р. Стрий на Львівщині
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 7 лютого. УНН. Вчора через різку зміну погоди (підвищення температури та опадів дощу) в Турківському районі на Львівщині на річці Стрий утворився льодовий затор довжиною 1000 м (населений пункт Завадівка). Про це проінформували в управління ДСНС у Львівський області, повідомляє УНН.
Внаслідок затору підтоплень присадибних ділянок, житлових будинків та господарських будівель не було.
Піротехнічна група 2-го спеціального центру швидкого реагування ДСНС України близько 17:00 6 лютого здійснила підрив затору льоду (здійснено закладку в двох місцях тротилу по 0,8 кг).
Внаслідок підриву затор льоду просунувся на 1200 м. Звільнено від затору місце впадання р. Яблунька в р. Стрий. Рівень води знижується. Загрози підтоплення об’єктів немає.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, велетенський льодовий затор на українсько-словацькому кордоні самоліквідувався.