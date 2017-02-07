Спасатели опубликовали видео подрыва ледового затора на р. Стрый во Львовской области
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 7 февраля. УНН. Вчера из-за резкой смены погоды (повышение температуры и осадков ввиде дождя) в Турковском районе Львовской области на реке Стрый образовался ледовый затор длиной 1000 м (населенный пункт Завадивка). Об этом проинформировали в управления ГосЧС в Львовской области, сообщает УНН.
Вследствие затора подтоплений приусадебных участков, жилых домов и хозяйственных построек не было.
Пиротехническая группа 2-го специального центра быстрого реагирования ГосЧС Украины около 17:00 6 февраля осуществила подрыв затора льда (осуществлено закладку в двух местах тротила по 0,8 кг).
В результате подрыва затор льда продвинулся на 1200 м. Освобождены от затора место впадения р. Яблонька в р. Стрый. Уровень воды снижается. Угрозы подтопления объектов нет.
Напомним, как сообщал УНН, огромный ледовый затор на украинско-словацкой границе самоликвидировался .