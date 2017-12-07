Рятувальники ліквідували чотири звалища люмінесцентних ламп у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Упродовж листопада рятувальники чотири рази виїжджали для ліквідації сміттєзвалищ люмінесцентних ламп, виявлених переважно в зелених зонах столиці, передає УНН з посиланням на прес-службу КМДА.
Зазначається, що зокрема, люмінесцентні лампи вилучені з території Дарницького лісопаркового господарства (Бортничі). Після вилучення небезпечні лампи вивезли до “Київкомунсервісу” для подальшої спеціальної утилізації, адже вони небезпечні для навколишнього середовища.
“КАРС „Київська служба порятунку“ закликає мешканців міста бути відповідальними, не засмічувати територію шкідливими для довкілля лампами і не шкодити здоров’ю людей, які проживають поруч із місцями звалищ. Фахівці наголосили, що такі лампи особливо небезпечні для людей, адже містять ртуть”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, згідно дослідження Фонду “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва та Київського міжнародного інституту соціології, більшість українців викидають батарейки та ртутні лампи на смітник.
Нагадаємо, в Україні відсутні державні пункти збору небезпечних відходів у населення.
Позбутися від токсичних відходів людям допомагають волонтери та компанії — утилізатори небезпечних відходів. Наприклад, в Обухові облаштувати пункти збору небезпечних відходів допомогла компанія “Тарком-Екосервіс”. Тільки за три літніх місяці вдалося зібрати 500 ртутьвмісних ламп і 47 кг або 3 тисячі використаних батарейок. Тим самим обухівчани за літо врятували від забруднення важкими металами і токсичними відходами 60 тисяч метрів кубічних ґрунту району.
Разом з тим, напружену ситуацію в сфері небезпечних відходів загострює мораторій на перевірки. Він був введений в серпні 2014 року і, як стверджують експерти, себе не виправдав.
За час його дії в Україні почастішали отруєння, пожежі, виробничі травми, фальсифікація товарів.
За скасування мораторію на перевірки виступили чотири відомства країни — Мінприроди, ДСНС, Держпродспоживслужба і МЕРТ.
Мінприроди, зокрема, очікує, що зняття мораторію дозволить йому позбавити ліцензій псевдоутілізаторів токсичних відходів.
Як повідомляв УНН, за словами експерта Косоурова, 90% утилізаторів отрутохімікатів не витримають перевірок після зняття мораторію.