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Спасатели ликвидировали четыре свалки люминесцентных ламп в Киеве

Спасатели ликвидировали четыре свалки люминесцентных ламп в Киеве

Киев  •  УНН

 • 12348 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. В течение ноября спасатели четыре раза выезжали для ликвидации свалок люминесцентных ламп, выявленных преимущественно в зеленых зонах столицы, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Отмечается, что в частности, люминесцентные лампы изъяты из территории Дарницкого лесопаркового хозяйства (Бортничи). После извлечения опасные лампы вывезли в "Киевкоммунсервис" для дальнейшей специальной утилизации, ведь они опасны для окружающей среды.

"КАРС "Киевская служба спасения" призывает жителей города быть ответственными, не засорять территорию вредными для окружающей среды лампами и не вредить здоровью людей, проживающих рядом с местами свалок. Специалисты отметили, что такие лампы особенно опасны для людей, так как содержат ртуть", - говорится в сообщении.

Напомним, согласно исследованию Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и Киевского международного института социологии, большинство украинцев выбрасывают батарейки и ртутные лампы на помойку.

Напомним, в Украине отсутствуют государственные пункты сбора опасных отходов у населения.

Избавиться от токсичных отходов людям помогают волонтеры и компании - утилизаторы опасных отходов. Например, в Обухове обустроить пункты сбора опасных отходов помогла компания "Тарком-Экосервис". Только за три летних месяца удалось собрать 500 ртутьсодержащих ламп и 47 кг или 3000 использованных батареек. Тем самым обухивчаны за лето спасли от загрязнения тяжелыми металлами и токсичными отходами 60 000 метров кубических грунта района.

Вместе с тем, напряженную ситуацию в сфере опасных отходов обостряет мораторий на проверки. Он был введен в августе 2014 года и, как утверждают эксперты, себя не оправдал.

За время его действия в Украине участились отравления, пожары, производственные травмы, фальсификация товаров.

За отмену моратория на проверки выступили четыре ведомства страны - Минприроды, ГСЧС, Госпродпотребслужба и МЭРТ.

Минприроды, в частности, ожидает, что снятие моратория позволит ему лишить лицензий псевдоутилизаторив токсичных отходов.

Как сообщал УНН, по словам эксперта Косоурова, 90% утилизаторов ядохимикатов не выдержат проверок после снятия моратория.

Украинские Национальные Новости

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