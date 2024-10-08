Run4Victory: в Києві пройде благодійний забіг на підтримку 13-ї бригади НГУ "Хартія"

27 жовтня 2024 року на Трухановому острові у Києві відбудеться благодійний забіг, мета якого – підтримка 13-ї бригади Національної гвардії України "Хартія". Захід об'єднає всіх охочих допомогти нашим захисникам і взяти участь у спортивній події. Усі зібрані кошти будуть спрямовані на потреби бригади, передає УНН.

Дистанції будуть доступні для учасників різних вікових категорій і рівнів підготовки:

200, 400 або 800 метрів для наймолодших учасників;

2 км для новачків у бігу;

5 км для аматорів;

10 км для досвідчених бігунів;

21 км для марафонців;

А також онлайн-дистанція, яка дозволить бігати з будь-якої точки світу.

Для людей з порушенням опорно-рухового апарату передбачена інклюзивна траса на 2 км, участь у якій є безкоштовною.

Олександр Пахолюк, директор Благодійного фонду "МХП-Громаді", наголосив:"Цей захід – не просто про спорт, а про єдність і підтримку тих, хто боронить нашу країну. Ми організовуємо цей забіг, щоб об’єднати небайдужих людей у спільній меті – допомогти нашим військовим. Вони щодня захищають нашу свободу на передовій, і зараз ми можемо їх підтримати своїми кроками та зусиллями. Кожен учасник, незалежно від дистанції, є частиною цієї боротьби, і це надихає".

Реєстрація на захід відкрита за посиланням. Долучайтеся до забігу та станьте частиною спільної справи підтримки наших захисників!

Попередні забіги Run4Victory відбулися в 4 містах: Тернополі, Вінниці, Черкасах та Ладижині, що на Вінниччині. Під час цих спортивних подій вдалося зібрати понад 2 млн грн на підтримку чотирьох бригад, що нині воюють на різних напрямах. Також забіги Run4Victory стають платформою для встановлення низки рекордів: у Черкасах рекорд України встановив ДСНСник Андрій Гречаний, який здолав 21 км у повному спорядженні в пам’ять про свого побратима-рятувальника; у Ладижині власний особистий рекорд встановив 72-річний спортсмен Яків Карпенко, який пробіг 10 км у рекордні терміни. Окрім того, в заходах беруть участь ветерани, військові та люди з порушеннями опорно-рухового апарату, які долають свої власні кілометри міцності на рівні з усіма.

Співорганізатори – міжнародна компанія МХП, Благодійний фонд "МХП – Громаді", спортивна спільнота "Характер".