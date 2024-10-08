Run4Victory: в Киеве пройдет благотворительный забег в поддержку 13-й бригады НГУ "Хартия"
Киев • УНН
27 октября 2024 года в Киеве состоится благотворительный забег Run4Victory для поддержки 13-й бригады НГУ "Хартия". Участники смогут выбрать дистанции от 200 м до 21 км, а также онлайн-формат.
27 октября 2024 года на Трухановом острове в Киеве состоится благотворительный забег, цель которого - поддержка 13-й бригады Национальной гвардии Украины "Хартия". Мероприятие объединит всех желающих помочь нашим защитникам и принять участие в спортивном событии. Все собранные средства будут направлены на нужды бригады, передает УНН.
Дистанции будут доступны для участников разных возрастных категорий и уровней подготовки:
- 200, 400 или 800 метров для самых юных участников;
- 2 км для новичков в беге;
- 5 км для любителей;
- 10 км для опытных бегунов;
- 21 км для марафонцев;
- А также онлайн-дистанция, которая позволит бегать из любой точки мира.
Для людей с нарушением опорно-двигательного аппарата предусмотрена инклюзивная трасса на 2 км, участие в которой является бесплатным.
Александр Пахолюк, директор Благотворительного фонда "МХП-Громаді", отметил: "Это мероприятие - не просто о спорте, а о единстве и поддержке тех, кто защищает нашу страну. Мы организуем этот забег, чтобы объединить неравнодушных людей в общей цели - помочь нашим военным. Они ежедневно защищают нашу свободу на передовой, и сейчас мы можем их поддержать своими шагами и усилиями. Каждый участник, независимо от дистанции, является частью этой борьбы, и это вдохновляет".
Регистрация на мероприятие открыта по ссылке. Присоединяйтесь к забегу и станьте частью общего дела поддержки наших защитников!
Предыдущие забеги Run4Victory состоялись в 4 городах: Тернополе, Виннице, Черкассах и Ладыжине, что в Винницкой области. Во время этих спортивных событий удалось собрать более 2 млн грн в поддержку четырех бригад, которые сейчас воюют на разных направлениях. Также забеги Run4Victory становятся платформой для установления ряда рекордов: в Черкассах рекорд Украины установил ГСЧСник Андрей Гречаный, который преодолел 21 км в полном снаряжении в память о своем собрате-спасателе; в Ладыжине собственный личный рекорд установил 72-летний спортсмен Яков Карпенко, который пробежал 10 км в рекордные сроки. Кроме того, в мероприятиях принимают участие ветераны, военные и люди с нарушениями опорно-двигательного аппарата, которые преодолевают свои собственные километры прочности наравне со всеми.
Соорганизаторы - международная компания МХП, Благотворительный фонд "МХП - Громаді", спортивное сообщество "Характер".