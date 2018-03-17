Румунія висловила підтримку територіальній цілісності України
Київ • УНН
БУХАРЕСТ-КИЇВ. 17 березня. УНН. Румунія приєдналася до заяв ЄС і висловила підтримку територіальній цілісності України. Про це йдеться в заяві на офіційному сайті міністерства закордонних справ Румунії в суботу, передає УНН.
"Румунія знову заявляє про свою підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, а також про позицію невизнання незаконної анексії", - сказано в повідомленні.
У повідомленні сказано, що МЗС країни підтримує і приєднується до декларації Верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріки Могеріні про незаконну анексію Криму.
"Через чотири роки після незаконної анексії Російською Федерацією Автономної Республіки Крим та міста Севастополя Румунія рішуче засуджує ще раз порушення принципів і норм права", - зазначає румунське зовнішньополітичне відомство.
Як повідомляв УНН, міжнародна спільнота не підтримує проведення виборів президента РФ на окупованому півострові, які відбудуться 18 березня. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що українське МЗС працює над списком підсанкційних осіб, причетних до організації російських виборів у Криму.