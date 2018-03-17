Румыния выразила поддержку территориальной целостности Украины
Киев • УНН
БУХАРЕСТ-КИЕВ. 17 марта. УНН. Румыния присоеденилась к заявлениям ЕС и выразила поддержку территориальной целостности Украины. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте министерства иностранных дел Румынии в субботу, передает УНН.
"Румыния вновь заявляет о своей поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также о позиции непризнания незаконной аннексии", - сказано в сообщении.
В сообщении сказано, что МИД страны поддерживает и присоединяется к декларации Высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини о незаконной аннексии Крыма.
"Через четыре года после незаконной аннексии Российской Федерацией Автономной Республики Крым и города Севастополя Румыния решительно осуждает еще раз нарушение принципов и норм права", - отмечает румынское внешнеполитическое ведомство.
Как сообщал УНН, междунарожное сообщество не поддерживает проведение выборов президента РФ на оккупированном полуострове, которые состоятся 18 марта. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что украинский МИД работает над санкционным списком лиц, причастным к организации российских выборов в Крыму.