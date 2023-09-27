Румунія планує придбати 32 винищувачі F-35 на суму 6,5 мільярда доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. Румунія планує придбати 32 винищувачі останнього покоління F-35 у американського виробника Lockheed Martin за 6,5 мільярда доларів. Про це повідомило міністерство оборони у вівторок відповідно до угоди, план якої було оголошено у квітні, пише Reuters, передає УНН.
Деталі
Основна угода включає послуги з логістики та навчання, тренажери для польотів і боєприпаси разом із реактивними літаками, а також опцію для Румунії придбати ще 16 F-35 пізніше.
Остаточні контракти, ймовірно, не будуть підписані раніше наступного року, і міністр оборони Анхель Тілвар заявив, що цього року перші літаки не будуть поставлені раніше 2030 року.
Доповнення
Член Європейського Союзу та НАТО підвищив витрати на оборону до 2,5% валового внутрішнього продукту цього року з 2% у відповідь на вторгнення росії в Україну.
Румунія має спільний кордон з Україною протяжністю 650 км, і війна наблизилась до її кордонів, адже кремль неодноразово атакував українські порти Дунаю.
Минулого року Румунія погодилася придбати 32 б/у винищувачі F-16 у Норвегії, додавши до 17 придбаних у Португалії з 2016 року.
У липні було оголошено про створення регіонального навчального центру для пілотів F-16, який зрештою буде доступний для союзників і партнерів по НАТО, включаючи Україну.
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