Румыния планирует приобрести 32 истребителя F-35 на сумму 6,5 миллиарда долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. Румыния планирует приобрести 32 истребителя последнего поколения F-35 у американского производителя Lockheed Martin за 6,5 миллиарда долларов. Об этом сообщило министерство обороны во вторник в соответствии с соглашением, план которого был объявлен в апреле, пишет Reuters, передает УНН.
Детали
Основная сделка включает услуги по логистике и обучению, тренажеры для полетов и боеприпасы вместе с реактивными самолетами, а также опцию для Румынии приобрести еще 16 F-35 позже.
Окончательные контракты, вероятно, не будут подписаны раньше следующего года, и министр обороны Анхель Тилвар заявил, что в этом году первые самолеты не будут поставлены раньше 2030 года.
Дополнение
Член Европейского Союза и НАТО повысил расходы на оборону до 2,5% валового внутреннего продукта в этом году с 2% в ответ на вторжение России в Украину.
Румыния имеет общую границу с Украиной протяженностью 650 км, и война приблизилась к ее границам, ведь кремль неоднократно атаковал украинские порты Дуная.
В прошлом году Румыния согласилась приобрести 32 б/у истребителя F-16 у Норвегии, добавив к 17 приобретенным у Португалии с 2016 года.
В июле было объявлено о создании регионального учебного центра для пилотов F-16, который в конечном итоге будет доступен для союзников и партнеров по НАТО, включая Украину.
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