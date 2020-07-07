Румуни, німці та білоруси виявилися найбільшими поціновувачами українських вин

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Київ • УНН

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КИЇВ. 7 липня. УНН. За чотири місяці цього року Україна експортувала вина на 4,8 млн дол. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.

Найбільше українського вина купили румуни (на 805 тис. дол.), німці (463 тис. дол.) та білоруси (462 тис. дол.). Чимало українського вина придбав Казахстан (на 295 тис. дол.), Нігерія (213 тис. дол.) та Іспанія (177 тис. дол.).

Польща купила в України вина на 144 тис. дол.

Також повідомляється, що за рік Україна значно наростила експорт вин - на 69,7%.

Як писав УНН, на вітчизняному ринку алкогольної продукції нещодавно презентували нові винні напої. Зокрема, полуничне Fragolino та Caprizo (має блакитний колір). 

Нагадаємо, що з початку року українці випили вина вже на 2 млрд грн. А до найбільш популярних вітчизняних брендів цього напою належать: "Koktebel", "Коблево", "Шабо", "Inkerman" та "Mikado".

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