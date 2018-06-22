Руководству Укрзализныци рекомендуют стабилизировать работу железной дороги

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КИЇВ. 22 червня. УНН. Державний монополіст "Укрзалізниця" допускає безліч помилок у своїй діяльності, які призводять до серйозних наслідків, тому роботу УЗ необхідно стабілізувати. Про це повідомив у Верховній Раді народний депутат Володимир Гусак, про що написав на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.

"Сьогодні маємо проблеми на багатьох напрямках. Часто виникають "пробки" в напрямку західних прикордонних переходів України, коли відвантажена і здебільшого оплачена продукція не може доїхати до споживача. Почали зменшуватися фактичні перевезення в напрямку Маріуполя. По всій країні виникають питання з доставкою матеріалів для будівництва доріг ", - заявив Гусак.

За його словами, позитивні тенденції, що намітилися в УЗ з приходом нового керівника в серпні 2017 року, почали закінчуватися.

"Будемо сподіватися, що це все-таки тимчасові явища, обумовлені природним збільшенням перевезень влітку, і нове керівництво УЗ уникне помилок попередників і зможе стабілізувати роботу залізниці", резюмував депутат.

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