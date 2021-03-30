Рух Суецьким каналом відновився: сьогодні має пройти до 140 суден

КИЇВ. 30 березня. УНН. В управлінні Суецького каналу очікують, що у вівторок через канал пройде 140 суден після того, як там майже через тиждень після аварії зняли з мілини контейнеровоз, що дозволило знову відновити рух. Але на усунення збоїв в глобальному судноплавстві і в портах можуть знадобитися місяці, попереджають експерти, передає УНН з посиланням на Reuters.