Рух Суецьким каналом відновився: сьогодні має пройти до 140 суден
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. В управлінні Суецького каналу очікують, що у вівторок через канал пройде 140 суден після того, як там майже через тиждень після аварії зняли з мілини контейнеровоз, що дозволило знову відновити рух. Але на усунення збоїв в глобальному судноплавстві і в портах можуть знадобитися місяці, попереджають експерти, передає УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Голова Управління Суецького каналу Усама Рабі сказав, що 95 суден пройдуть до 19:00 за місцевим часом у вівторок і ще 45 до опівночі, підтвердивши, що він сподівається, що затримка, спричинена блокуванням, буде усунена протягом трьох-чотирьох днів.
Проте, для усунення супутніх наслідків для глобального судноплавства і в портах може знадобитися набагато більше часу.
На брифінгу експерт ЮНКТАД з логістики Ян Хоффманн сказав, що хоча скупчення суден навколо Суецького каналу може бути ліквідовано за чотири-п'ять днів, на усунення затримок у портах може знадобитися кілька місяців.
Доповнення
Блокування Суецького каналу негативно вплинуло на ланцюжки поставок у світі, загрожуючи дороговартісними затримками для компаній, які і так вже стикнулися з обмеженнями через COVID-19, і майже вдвічі збільшивши ціну для нафтових танкерів.
Рух по каналу поновився в понеділок увечері після того, як буксири витягли контейнеровоз Ever Given довжиною 400 метрів з місця, де він застряг через сильний вітер 23 березня.
Те, що Ever Given сів на мілину у південній частині каналу, призвело до припинення руху, що стало причиною скупчення 422 суден на обох кінцях каналу і уздовж нього.
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