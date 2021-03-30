Рух Суецьким каналом відновився: сьогодні має пройти до 140 суден

ukru
21:00 • 10272 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

19:01 • 39006 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

17:51 • 40231 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

17:38 • 88215 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

16:31 • 55090 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 92831 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

18 березня, 10:29 • 115472 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 144365 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 183970 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 310472 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

3.1 м/с
69 %
755 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Білий дім оприлюднить заяву за результатами розмови Трампа і путіна

Білий дім оприлюднить заяву за результатами розмови Трампа і путіна

17:01 • 101880 перегляди
рф стягує війська до Бєлгородщини, Сили оборони реагують на загрози - Коваленко

рф стягує війська до Бєлгородщини, Сили оборони реагують на загрози - Коваленко

17:18 • 99390 перегляди
путін заявив про обмін полоненими з Україною 19 березня: росЗМІ про деталі розмови з Трампом

путін заявив про обмін полоненими з Україною 19 березня: росЗМІ про деталі розмови з Трампом

17:25 • 102525 перегляди
путін підтримав пропозицію про взаємну відмову рф та України на 30 днів від ударів по енергетиці - росЗМІ

путін підтримав пропозицію про взаємну відмову рф та України на 30 днів від ударів по енергетиці - росЗМІ

17:31 • 96433 перегляди
Деталі розмови Трампа і путіна: у кремлі опублікували заяву

Деталі розмови Трампа і путіна: у кремлі опублікували заяву

17:53 • 88529 перегляди
Публікації
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

16:04 • 54293 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 310474 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 244933 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 338631 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 332126 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 62491 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 109676 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 110509 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 107492 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 120890 перегляди
Актуальне
Рух Суецьким каналом відновився: сьогодні має пройти до 140 суден

Рух Суецьким каналом відновився: сьогодні має пройти до 140 суден

Київ • УНН

 • 23757 перегляди

КИЇВ. 30 березня. УНН. В управлінні Суецького каналу очікують, що у вівторок через канал пройде 140 суден після того, як там майже через тиждень після аварії зняли з мілини контейнеровоз, що дозволило знову відновити рух. Але на усунення збоїв в глобальному судноплавстві і в портах можуть знадобитися місяці, попереджають експерти, передає УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Голова Управління Суецького каналу Усама Рабі сказав, що 95 суден пройдуть до 19:00 за місцевим часом у вівторок і ще 45 до опівночі, підтвердивши, що він сподівається, що затримка, спричинена блокуванням, буде усунена протягом трьох-чотирьох днів.

Проте, для усунення супутніх наслідків для глобального судноплавства і в портах може знадобитися набагато більше часу.

На брифінгу експерт ЮНКТАД з логістики Ян Хоффманн сказав, що хоча скупчення суден навколо Суецького каналу може бути ліквідовано за чотири-п'ять днів, на усунення затримок у портах може знадобитися кілька місяців.

Доповнення

Блокування Суецького каналу негативно вплинуло на ланцюжки поставок у світі, загрожуючи дороговартісними затримками для компаній, які і так вже стикнулися з обмеженнями через COVID-19, і майже вдвічі збільшивши ціну для нафтових танкерів.

Рух по каналу поновився в понеділок увечері після того, як буксири витягли контейнеровоз Ever Given довжиною 400 метрів з місця, де він застряг через сильний вітер 23 березня.

Те, що Ever Given сів на мілину у південній частині каналу, призвело до припинення руху, що стало причиною скупчення 422 суден на обох кінцях каналу і уздовж нього.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Чи вплине ситуація у Суецькому каналі на економіку України? Розповіли експерти

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаНовини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.58
Bitcoin
$82,263.30
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$40.76
Золото
$3,042.90
Ethereum
$1,904.79