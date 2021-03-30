Движение Суэцким каналом восстановилось: сегодня должно пройти до 140 судов

КИЕВ. 30 марта. УНН. В управлении Суэцкого канала ожидают, что во вторник через канал пройдет 140 судов после того, как там почти через неделю после аварии сняли с мели контейнеровоз, что позволило снова восстановить движение. Но на устранение сбоев в глобальном судоходстве и в портах могут потребоваться месяцы, предупреждают эксперты, передает УНН со ссылкой на Reuters.