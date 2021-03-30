Движение Суэцким каналом восстановилось: сегодня должно пройти до 140 судов
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. В управлении Суэцкого канала ожидают, что во вторник через канал пройдет 140 судов после того, как там почти через неделю после аварии сняли с мели контейнеровоз, что позволило снова восстановить движение. Но на устранение сбоев в глобальном судоходстве и в портах могут потребоваться месяцы, предупреждают эксперты, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Начальник Управления Суэцкого канала Усама Раби сказал, что 95 судов пройдут до 19:00 по местному времени во вторник и еще 45 до полуночи, подтвердив, что он надеется, что задержка, вызванная блокировкой, будет устранена в течение трех-четырех дней.
Однако, для устранения сопутствующих последствий для глобального судоходства и в портах может потребоваться гораздо больше времени.
На брифинге эксперт ЮНКТАД по логистике Ян Хоффманн сказал, что хотя скопление судов вокруг Суэцкого канала может быть ликвидировано за четыре-пять дней, на устранение задержек в портах может потребоваться несколько месяцев.
Дополнение
Блокировка Суэцкого канала негативно повлияла на цепочки поставок в мире, угрожая дорогостоящими задержками для компаний, которые и так уже столкнулись с ограничениями из-за COVID-19, и почти вдвое увеличив цену для нефтяных танкеров.
Движение по каналу возобновилось в понедельник вечером после того, как буксиры вытащили контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров с места, где он застрял из-за сильного ветра 23 марта.
То, что Ever Given сел на мель в южной части канала, привело к прекращению движения, что стало причиной скопления 422 судов на обоих концах канала и вдоль него.
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