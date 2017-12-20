Рух транспорту Одеською трасою частково відновлено - поліція
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Комунальні та рятувальні служби відновили рух транспорту трасою "Київ-Одеса" на межі Київської та Черкаської областей. Про це повідомляє Департамент комунікації Національної поліції, передає УНН.
"Приблизно о 12-й годині сьогодні, 20 грудня, вдалося частково відновити рух транспорту на автошляху "Київ-Одеса", а саме – на території Жашківського району, що на межі Київської і Черкаської областей", - йдеться у повідомленні.
У поліції нагадали, що на проблемних ділянках автодороги розгорнуто пункти обігріву, в яких водії та пасажири можуть отримати їжу та гарячі напої.
Нагадаємо, на Одеській трасі утворилися кількакілометрові затори.
Міністр А.Аваков відправив голів Нацполіції і ДСНС розбиратися із заторами через негоду.