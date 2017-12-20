Движение Одесской трассе частично восстановлено - полиция
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Коммунальные и спасательные службы восстановили движение транспорта по трассе "Киев-Одесса" на границе Киевской и Черкасской областей. Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции, передает УНН.
"Примерно в 12 часов сегодня, 20 декабря, удалось частично восстановить движение транспорта на автодороге "Киев-Одесса", а именно - на территории Жашковского района на границе Киевской и Черкасской областей", - говорится в сообщении.
В полиции напомнили, что на проблемных участках автодороги развернуты пункты обогрева, где водители и пассажиры могут получить еду и горячие напитки.
Напомним, на Одесской трассе образовались километровые пробки.
Министр А.Аваков отправил глав Нацполиции и ГСЧС разбираться с пробками из-за непогоды.