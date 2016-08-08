Рух до Криму окупантами було перекрито через пошук російських дезертирів
Київ • УНН
ХЕРСОН-КИЇВ. 8 серпня. УНН. Обмеження виїзду з території Криму на всіх трьох пунктах в'їзду-виїзду пов'язані з пошуками російських дезертирів військовослужбовцями. Про це УНН повідомили в прес-службі Херсонської ОДА.
Нагадаємо, вчора з ранку було зупинено пропуск через контрольні пункти в’їзду-виїзду Херсонщини з АР Кримом. По-обіді рух було відновлено. Але сьогодні знову почались перебої. Ситуація на КПВВ “Чонгар” налагоджена й контрольний пункт працює у штатному режимі. А на “Чаплинці” поки що громадяни мають можливість перетинати кордон тільки у напрямку Криму. Пропуск на КПВВ “Каланчак” залишається повністю заблокованим.
Як повідомив заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації Вадим Чабан, на Херсонщині нещодавно проходили командно-штабні навчання “Південний вітер”, під час яких Збройні Сили України показали свою злагодженість і потужність. Зі сторони Російської Федерації так само заплановано проведення військових навчань на нетривалий період часу.
“Скупчення військової техніки можна пояснити тим, що у зв’язку з проведенням навчань відбувається переміщення техніки й бійців до Автономної Республіки Крим зі складу військових частин Південного федерального округу Російської Федерації. А обмеження виїзду з території Криму на всіх трьох пунктах в’їзду-виїзду пов’язані з пошуками російських дезертирів військовослужбовцями”, — пояснив В.Чабан.
В.Чабан також прокоментував інформацію щодо пострілів на контрольному пункті в’їзду-виїзду “Чонгар” з боку українських прикордонників.
“Незважаючи на відсутність затримок транспорту, один із водіїв намагався оминути чергу та виявив загрозу для життя працівника прикордонної служби, саме тому відповідно до норм і правил по відношенню до водія була застосована зброя у повітря, після чого водій заспокоївся і повернувся у чергу”, — наголосив чиновник.
В.Чабан також запевнив, що “зміни в роботі контрольних пунктів в’їзду-виїзду Херсонської області жодним чином не несуть загрозу для громадян України, і наайближчим часом робота буде налагоджена у двосторонньому режимі”.