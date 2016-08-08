Движение в Крым оккупантами было перекрыто из-за поиска российских дезертиров

Напомним, вчера с утра был остановлен пропуск через контрольные пункты въезда-выезда Херсонской области с АР Крыму. После обеда движение было восстановлено. Но сегодня опять начались перебои. Ситуация на КПВВ "Чонгар" отлажена и контрольный пункт работает в штатном режиме. А на "Чаплинке" пока граждане имеют возможность пересекать границу только в направлении Крыма. Пропуск на КПВВ "Каланчак" остается полностью заблокированным.

Как сообщил заместитель главы Херсонской областной государственной администрации Вадим Чабан, в Херсонской области недавно проходили командно-штабные учения "Южный ветер", во время которых Вооруженные Силы Украины показали свою слаженность и мощность. Со стороны Российской Федерации так же запланировано проведение военных учений на непродолжительный период времени.

"Скопление военной техники можно объяснить тем, что в связи с проведением учений происходит перемещение техники и бойцов в Автономную Республику Крым из состава воинских частей Южного федерального округа Российской Федерации. А ограничение выезда с территории Крыма на всех трех пунктах въезда-выезда связано с поисками российских дезертиров военнослужащими", - пояснил В.Чабан.

В.Чабан также прокомментировал информацию о выстрелах на контрольном пункте въезда-выезда "Чонгар" со стороны украинских пограничников.

"Несмотря на отсутствие задержек транспорта, один из водителей пытался обойти очередь и создал угрозу для жизни работника пограничной службы, именно поэтому в соответствии с нормами и правилами по отношению к водителю применили оружие в воздух, после чего водитель успокоился и вернулся в очередь", - подчеркнул чиновник.

В.Чабан также заверил, что "изменения в работе контрольных пунктов въезда-выезда Херсонской области никоим образом не несут угрозу для граждан Украины, и в ближайшее время работа будет налажена в двустороннем режиме".