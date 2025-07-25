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RSE поставила 18 когенераційних модулів для Укрзалізниці в рамках міжнародної допомоги

Київ • УНН

 • 884 перегляди

Компанія RSE s.r.o. поставила 18 газопоршневих електростанцій загальною потужністю 41,4 МВт для Укрзалізниці. Це відбулося в рамках Фонду підтримки енергетики України за фінансової допомоги Уряду Великої Британії.

RSE поставила 18 когенераційних модулів для Укрзалізниці в рамках міжнародної допомоги

Компанія RSE s.r.o. стала постачальником 18 газопоршневих електростанцій контейнерного типу загальною потужністю 41,4 МВт для АТ "Укрзалізниця". Поставка реалізована в межах Фонду підтримки енергетики України, створеного Секретаріатом Енергетичного Співтовариства, за фінансової підтримки Уряду Великої Британії через Міністерство закордонних справ і у справах Співдружності (FCDO).

Ці модульні енергетичні установки виробництва RSE призначені для забезпечення стабільного енергопостачання критичної інфраструктури Укрзалізниці, особливо в умовах регулярних атак на енергосистему України. Контейнерні модулі забезпечують високу маневреність, автономність та швидке розгортання, що є критично важливим в умовах війни.

 "Для нашої команди це не просто контракт — це внесок у стійкість і безпеку України. Ми пишаємося тим, що наші рішення працюють на ключових об’єктах інфраструктури та допомагають забезпечити надійне електропостачання навіть у найскладніших умовах", — прокоментував Андрій Гріненко, засновник RSE.

Поставка здійснена у стислі строки, з повним інжиніринговим супроводом і технічною підтримкою. Установки розгортаються на об’єктах Укрзалізниці в різних регіонах країни — для покриття потреб у пікових навантаженнях, резервного живлення та автономної генерації.

Загалом у рамках Фонду з 2022 року профінансовано понад 790 контрактів на суму 669 млн євро, охоплено 21 область України. Потреба у фінансуванні заходів підготовки до зими 2025/2026 залишається високою — дефіцит складає близько 600 млн євро. У цьому контексті оперативні та масштабні поставки від компаній-партнерів, таких як RSE, набувають особливої ваги.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ЕкономікаТехнології
Українська залізниця
Велика Британія
Україна
Tesla
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