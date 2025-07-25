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RSE поставила 18 когенерационных модулей для Укрзализныци в рамках международной помощи

Киев • УНН

 • 630 просмотра

Компания RSE s.r.o. поставила 18 газопоршневых электростанций общей мощностью 41,4 МВт для Укрзализныци. Это произошло в рамках Фонда поддержки энергетики Украины при финансовой помощи Правительства Великобритании.

RSE поставила 18 когенерационных модулей для Укрзализныци в рамках международной помощи

Компания RSE s.r.o. стала поставщиком 18 газопоршневых электростанций контейнерного типа общей мощностью 41,4 МВт для АО "Укрзалізниця". Поставка реализована в рамках Фонда поддержки энергетики Украины, созданного Секретариатом Энергетического Сообщества, при финансовой поддержке Правительства Великобритании через Министерство иностранных дел и по делам Содружества (FCDO).

Эти модульные энергетические установки производства RSE предназначены для обеспечения стабильного энергоснабжения критической инфраструктуры Укрзалізниці, особенно в условиях регулярных атак на энергосистему Украины. Контейнерные модули обеспечивают высокую маневренность, автономность и быстрое развертывание, что является критически важным в условиях войны.

 "Для нашей команды это не просто контракт — это вклад в устойчивость и безопасность Украины. Мы гордимся тем, что наши решения работают на ключевых объектах инфраструктуры и помогают обеспечить надежное электроснабжение даже в самых сложных условиях", — прокомментировал Андрей Гриненко, основатель RSE.

Поставка осуществлена в сжатые сроки, с полным инжиниринговым сопровождением и технической поддержкой. Установки разворачиваются на объектах Укрзалізниці в разных регионах страны — для покрытия потребностей в пиковых нагрузках, резервного питания и автономной генерации.

Всего в рамках Фонда с 2022 года профинансировано более 790 контрактов на сумму 669 млн евро, охвачена 21 область Украины. Потребность в финансировании мероприятий подготовки к зиме 2025/2026 остается высокой — дефицит составляет около 600 млн евро. В этом контексте оперативные и масштабные поставки от компаний-партнеров, таких как RSE, приобретают особое значение.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ЭкономикаТехнологии
Украинская железная дорога
Великобритания
Украина
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