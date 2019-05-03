Розвідка: в ОРДЛО виник критичний дефіцит ліків у цивільних медзакладах

КИЇВ. 3 травня. УНН. Через недопостачання Росією так званої "гуманітарної допомоги" на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях виник критичний дефіцит ліків у цивільних медичних закладах, що загрожує трагічними наслідками для окремих категорій хворих. Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Максим Праута, посилаючись на інформацію Головного управління розвідки Міністерства оборони України, передає кореспондент УНН.