Розвідка: в ОРДЛО виник критичний дефіцит ліків у цивільних медзакладах

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КИЇВ. 3 травня. УНН. Через недопостачання Росією так званої "гуманітарної допомоги" на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях виник критичний дефіцит ліків у цивільних медичних закладах, що загрожує трагічними наслідками для окремих категорій хворих. Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Максим Праута, посилаючись на інформацію Головного управління розвідки Міністерства оборони України, передає кореспондент УНН.

"Росія продовжує зменшувати обсяги надання так званої "гуманітарної допомоги" населенню тимчасово окупованої території у Донецькій та Луганській областях, у тому числі з питань медичного забезпечення. Зокрема, через скасування чергового так званого "гуманітарного конвою", який традиційно відправлявся з території РФ до травневих свят, виник критичний дефіцит ліків у цивільних медичних закладах, що загрожує трагічними наслідками для окремих категорій хворих", - сказав Праута.

За його словами, водночас у військових медичних закладах, виключно для забезпечення лікування кадрових російських військовослужбовців та інструкторів зі складу 1-го та 2-го армійських корпусів ЗС РФ, зберігаються надлишкові запаси медикаментів.

"Цивільні ж хворі, у тому числі колишні військовослужбовці противника, які були призвані з числа місцевого населення і звільнені по інвалідності внаслідок поранень і хвороб, отримувати медичну допомогу та ліки у медичних закладах російсько-окупаційних військ можливості не мають навіть після оформлення російських паспортів", - додав речник Міноборони.

Як повідомляв УНН, напередодні, 2 травня, бойовики 15 разів порушили режим припинення вогню.

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