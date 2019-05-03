Разведка: в ОРДЛО возник критический дефицит лекарств в гражданских медучреждениях
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Из-за недопоставок Россией так называемой "гуманитарной помощи" на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях возник критический дефицит лекарств в гражданских медицинских учреждениях, что чревато трагическими последствиями для отдельных категорий больных. Об этом во время брифинга сообщил спикер Минобороны Максим Праута, ссылаясь на информацию Главного управления разведки Министерства обороны Украины, передает корреспондент УНН.
"Россия продолжает уменьшать объемы предоставления так называемой "гуманитарной помощи" населению временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях, в том числе по вопросам медицинского обеспечения. В частности, из-за отмены очередного так называемого "гуманитарного конвоя", который традиционно отправлялся с территории РФ к майским праздникам, возник критический дефицит лекарств в гражданских медицинских учреждениях, что чревато трагическими последствиями для отдельных категорий больных", - сказал Праута.
По его словам, одновременно в военных медицинских учреждениях, исключительно для обеспечения лечения кадровых российских военнослужащих и инструкторов из состава 1-го и 2-го армейских корпусов ВС РФ, сохраняются избыточные запасы медикаментов.
"Гражданские же больные, в том числе бывшие военнослужащие противника, которые были призваны из числа местного населения и уволены по инвалидности вследствие ранений и болезней, получать медицинскую помощь и лекарства в медицинских учреждениях российско-оккупационных войск возможности не имеют даже после оформления российских паспортов", - добавил представитель Минобороны.
Как сообщал УНН, накануне, 2 мая, боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня.