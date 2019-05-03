Разведка: в ОРДЛО возник критический дефицит лекарств в гражданских медучреждениях

"Россия продолжает уменьшать объемы предоставления так называемой "гуманитарной помощи" населению временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях, в том числе по вопросам медицинского обеспечения. В частности, из-за отмены очередного так называемого "гуманитарного конвоя", который традиционно отправлялся с территории РФ к майским праздникам, возник критический дефицит лекарств в гражданских медицинских учреждениях, что чревато трагическими последствиями для отдельных категорий больных", - сказал Праута.

По его словам, одновременно в военных медицинских учреждениях, исключительно для обеспечения лечения кадровых российских военнослужащих и инструкторов из состава 1-го и 2-го армейских корпусов ВС РФ, сохраняются избыточные запасы медикаментов.

"Гражданские же больные, в том числе бывшие военнослужащие противника, которые были призваны из числа местного населения и уволены по инвалидности вследствие ранений и болезней, получать медицинскую помощь и лекарства в медицинских учреждениях российско-оккупационных войск возможности не имеют даже после оформления российских паспортов", - добавил представитель Минобороны.

Как сообщал УНН, накануне, 2 мая, боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня.