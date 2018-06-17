Розвідка: на Донбасі минулої доби знищили одного бойовика
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. Минулої доби внаслідок бойових дій підрозділами Об єднаних сил було знищено 1 бойовика. Про це сьогодні на брифінгу у Києві повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
“За даними розвідки, минулої доби було знищено одного оккупанта”, — сказав Мотузяник.
Нагадаємо, минулої доби бойовики 27 разів вели прицільний вогонь по підрозділам ЗСУ на Донбасі, у результаті чого українські військові були змушені у 9 випадках вогонь у відповідь.
Двоє українських військових отримали поранення. Зараз їхнім життям нічого не загрожує.