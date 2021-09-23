Розтрощено парту та стілець: у гімназії Чернігівської області обвалилася стеля

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Зазначають, що адміністрація освітнього закладу з офіційними зверненнями щодо необхідності ремонту стелі раніше не зверталася. Клопотання були лише щодо капітального ремонту підлоги в деяких кабінетах.

Після обвалення у відділі освіти терміново створили комісію, яка обстежила місце події і з’ясувала обставини. За результатами перевірки проведуть ремонт стелі.

Окрім цього, директор гімназії надала акти перевірок технічної комісії освітнього закладу стану будівель, завдяким яким з'ясували, що стеля обвалюється вже втретє.

"Прикро, що про такий стан стелі в деяких кабінетах гімназії у відділі освіти, молоді та спорту дізнаються не на початку літніх канікул, коли ще не почалися заняття, а зараз", — зазначили у громаді.

Повідомляють, що діти не постраждали, тому що обвалення сталося під час перерви. Проте уламки стелі розтрощили парту та стілець.

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