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Разрушено парту и стул: в гимназии Черниговской области обвалился потолок

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 сентября. УНН. Вчера в Новгород-Северской гимназии №1 Черниговской области обрушилась часть потолка. Об этом в Facebook сообщила Новгород-Северская городская территориальная община, информирует УНН.

Детали

Отмечают, что администрация образовательного учреждения с официальными обращениями о необходимости ремонта потолка ранее не обращалась. Ходатайство было только касательно капитального ремонта пола в некоторых кабинетах.

После обрушения в отделе образования срочно создали комиссию, которая обследовала место происшествия и выяснила обстоятельства. По результатам проверки проведут ремонт потолка.

Кроме этого, директор гимназии предоставила акты проверок технической комиссии образовательного учреждения состояния зданий, благодаря которым выяснили, что потолок обваливается уже в третий раз.

"Досадно, что о таком состоянии потолка в некоторых кабинетах гимназии в отделе образования, молодежи и спорта узнают не в начале летних каникул, когда еще не начались занятия, а сейчас", — отметили в общине.

Сообщают, что дети не пострадали, потому что обрушение произошло во время перерыва. Однако обломки потолка разрушили парту и стул.

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